Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил динамику боев в городе и заявил, что у командования РФ не остается выхода, кроме как выйти из Бахмута.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил динамику боев в Бахмуте и указал, что ВСУ удалось занять одну из господствующих высот в городе.

Теперь все позиции оккупантов видны и удобны для огневого поражения, отметил он в Telegram. По словам Коваленко, такой результат стал логическим итогом проигрыша украинским СОУ (самоходным артиллерийским установкам).

Так, за последние сутки ВСУ удалось продвинуться в северо-западном секторе ближе к Береховке, вдоль водохранилища. По южно-западному вектору СОУ продвинулись в направлении Клещиевки, где и заняли особенно выгодный рубеж.

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"На данном этапе действий СОУ целью №1 было взятие под свой контроль господствующих высот и эта задача, можно говорить, что выполнена. Далее - продвижение в низину, где сейчас копошатся РОВ как на ладони, в том числе, для нас открывается и панорама самого Бахмута", - указал он.

По словам Коваленко, уже в ближайшее время у командования РФ не остается выхода, кроме как выйти из Бахмута. Однако из-за собственной "дурости" враг, вероятнее всего, продолжит загонять себя в "ловушку".

"То, что россияне отказываются признавать тот факт, что их затянули в ловушку говорит и то, что они стягивают сейчас к Бахмуту дополнительные силы, ослабляя другие участки фронта и создавая прецедент перенасыщения и без того, очень тесной локации. Что же, больше обменного фонда", - резюмировал Коваленко.

Регулярные войска РФ сбежали из-под Бахмута

Напомним, что сегодня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в "оголении" флангов в Бахмуте. По его словам, регулярные подразделения российской армии испугались и отошли до 570 метров на севере Бахмута.

Пригожин обратился к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и призвал проявить стойкость, и не сдавать ВСУ населенные пункты хотя бы несколько дней.

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