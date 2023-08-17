Обозреватель назвал причину, почему россияне опять начали активнее использовать свои вертолетыв зоне боевых действий.

Ситуация на фронте в Украине настолько поджимает, что российские войска возвращаются к давно испробованным "граблям" - к использованию ударных вертолетов Ка-52 как замену дефицитной артиллерии.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя сбитие двух вертолетов утром 17 августа: "Один уничтожен в районе Бахмута, второй догорает в районе Роботино. И этот падеж петухов кое о чем да говорит".

"Сейчас Ка-52 опять стали использовать как замену дефицитной артиллерии… В июне, когда началось наше наступление, россияне попытались его остановить, сконцентрировав максимум огневого потенциала, и тогда у них в "вечный заглот" улетело 10 птичек. Понеся потери машин долговременного производственного цикла в $150 миллионов, от этой идеи отказались, - отметил эксперт. - Но, видимо ситуация на фронте настолько поджимает, что российские оккупационные войска возвращаются к давно испробованным граблям".

По словам Коваленко, у Ка-52 на вооружении неплохие ПТРК "Вихрь", способные в дневное время суток поражать цели на расстоянии до 10 км, а в ночное - до 6 км.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют 256050 человек личного состава. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 480 российских оккупантов.

Кроме того, РФ потеряла на поле боя не менее: 5169 артиллерийских систем, 4329 танков, 486 средств ПВО, 315 самолетов и 314 вертолетов.

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