Также уничтожено вражеское ПВО, 24 БПЛА, 17 артсистем.

За прошедшие сутки уничтожено 480 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 256050 человек.

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Также уничтожено много вражеской техники:

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4272 (+24 за минувшие сутки),

боевых бронированных машин ‒ 8398 (+18),

артиллерийских систем – 5169 (+17) ,

танков ‒ 4329 (+5),

средства ПВО - 486 (+1),

крылатые ракеты ‒ 1406 (+2),

автомобильной техники и автоцистерн – 7641 (+27).

А от начала полномасштабного вторжения еще уничтожено:

РСЗО-714 единиц;

самолетов – 315;

вертолетов – 314;

корабли / катера ‒ 18, техника ‒ 773.

Война в Украине - новости с фронта

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, вчера, 16 августа, оккупанты наступали на Харьковщине, Но безуспешно.

В то же время силы обороны освободили Урожайное в Донецкой области. По данным американского института изучения войны есть также успехи украинской армии в районе Работино Запорожской области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Также под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши воины сдерживали наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

Оккупанты продолжают атаковать в районе города Марьинка Донецкой области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области.

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