За прошедшие сутки уничтожено 480 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 256050 человек.
Также уничтожено много вражеской техники:
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4272 (+24 за минувшие сутки),
- боевых бронированных машин ‒ 8398 (+18),
- артиллерийских систем – 5169 (+17) ,
- танков ‒ 4329 (+5),
- средства ПВО - 486 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 1406 (+2),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7641 (+27).
А от начала полномасштабного вторжения еще уничтожено:
- РСЗО-714 единиц;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 314;
- корабли / катера ‒ 18, техника ‒ 773.
Война в Украине - новости с фронта
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, вчера, 16 августа, оккупанты наступали на Харьковщине, Но безуспешно.
В то же время силы обороны освободили Урожайное в Донецкой области. По данным американского института изучения войны есть также успехи украинской армии в районе Работино Запорожской области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Также под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши воины сдерживали наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.
Оккупанты продолжают атаковать в районе города Марьинка Донецкой области.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области.