С территории Беларуси неоднократно выпускали ракеты по украинским городам и совершали провокации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не верит в вовлечение белорусской армии в войну, но готовится к этому.

Об этом Зеленский заявил в речи на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире".

Он напомнил, что с территории Беларуси по украинским городам уже неоднократно выпускались ракеты разного калибра.

"Мы понимаем, что это не решение белорусского народа. И мы считаем, что белорусскому народу надо делать все, чтобы не втянуться в эту войну, но должна быть и ответственность людей, которые видят, что происходит. Нельзя просто молчать и говорить: "Это не мы, это с нашей территории РФ делает эти выстрелы". Я считаю, что это несправедливо", - сказал президент.

По его словам, Украина верит, что Беларусь не втянется в эту войну, но "провокации есть, и они будут".

"Беларусь под угрозой этого втягивания. Мы со своей стороны можем сказать только одно - мы к этому готовимся", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 24 июня спикер Министерства обороны Александр Мотузяник отметил, что угроза наступления на Украину войск из Беларуси остается.

2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не стремится воевать в Украине, хотя ее пытаются втянуть в войну. Также он утверждал, что в конце июня с территории Украины якобы запустили ракеты по белорусским военным объектам, и эти ракеты якобы перехватила ПВО.

Военные эксперты считают, что сил и средств белорусской армии недостаточно для проведения масштабной военной операции.

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