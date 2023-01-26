На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается без изменений.

В течение суток российские оккупанты продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

"Для достижения ранее заявленных целей, несмотря на значительные потери, противник продолжает наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях враг вел безуспешные действия с целью улучшения тактического положения. На остальных направлениях - обороняется", - говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается совместное обучение авиационного компонента региональной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь.

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Вражеским обстрелам, в частности из минометов и артиллерии, подверглись районы десятков населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях.

В частности, на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спорное, Белогоровка, Червона Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Пивничное и Нью-Йорк, на Новопавловском – Угледар, Великая Новоселка и Времевка.

На Лиманском направлении под огонь из танков и артиллерии попали Макеевка, Невское, Червонопоповка, Дубрава, Кузьмино и Ямполевка, на Авдеевском – обстреляна Авдеевка, Водяное, Георгиевка и Марьинка.

На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии пригород и город Херсон.

Война в Украине: какая ситуация на фронте по состоянию на 26 января

Утром 26 января Генштаб украинской армии сообщил, что враги были активны в Донецкой и Луганской области. В Генштабе добавили, что наши воины отбили атаки противника на Донбассе в районе 10 населенных пунктов, в том числе в районе Бахмута и Угледара.

Россия во время боев за Соледар на Бахмутском направлении потеряла столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской Республики Ичкерия.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже составляют около 123 тыс. 860 человек. Кроме того, ликвидированы, в частности, 452 РСЗО.