В настоящее время россияне проводят перегруппировку на запорожском направлении.

Российское командование осуществляет перегруппировку своих войск на запорожском направлении, однако пока здесь не создана ударная группировка, способная вести крупное наступление. Об этом заявил руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин в эфире телемарафона.

"В настоящее время враг не создал мощной ударной группировки, которая могла бы осуществить наступление на Запорожском направлении. В случае перебрасывания дополнительных сил и резервов данная группировка может приобрести признаки группировки, которая способна перейти к более активным действиям", – рассказал он.

По словам Ерина, в настоящее время для Украины основную опасность представляют аэродромы в оккупированном Крыму. Оттуда агрессор наносит ракетные удары по остальной территории Украины. Кроме того, аэродромы используются транспортной авиацией врага для снабжения войск.

Видео дня

Война в Украине – последние новости

В военной разведке заявили, что Западу следует предоставить Украине ракеты большой дальности прежде, чем Россия сможет перебросить подкрепления.

ВСУ продолжают контранаступательные действия в направлении Кременной, однако ситуацию усложняет то обстоятельство, что оккупанты успели построить здесь оборонительные укрепления.

Агрессор начал применять новую тактику воздушных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Противник пытается истощить ПВО беспилотниками прежде, чем нанести ракетный удар.

Вас также могут заинтересовать новости: