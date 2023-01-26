Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага, а артиллеристы и ракетные войска поразили 12 районов сосредоточения живой силы.

Силы обороны Украины за сутки отбили атаки российских захватчиков в районе 10 населенных пунктов, сбили 2 самолета и поразили 4 склада боеприпасов.

В частности, оккупанты были активны в Луганской и Донецкой области. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка, Благодатное, Бахмут, Клищиевка, Марьинка, Угледар и Павловка на Донбассе", - говорится в сводке.

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В то же время, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, было уничтожено 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, 4 БпЛА типа "Орлан-10" и один - типа "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и 4 склада боеприпасов российских оккупантов.

При этом, за прошедшие сутки противник нанес 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье. Совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под поражение попали и жилые дома в Херсоне.

"Есть большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - сказано в сводке.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, этой ночью в небе над Украиной было сбито 24 дрона-камикадзе "Shahed-136/131", запущенные Россией.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Донетчине враг постоянно пытается взломать нашу оборону. Так, за прошедшие сутки оккупанты усилили давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.

25 января стало известно, что ВСУ оставили Соледар. Зато украинские военные закрепились на ранее подготовленных рубежах.

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