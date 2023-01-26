Бахмутское направление остается одним из самых горячих, там постоянно идут бои.

В районе Соледара Донецкой области идут жестокие бои, за эти сутки было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений.

Как рассказал представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, Вооруженные силы Украины организованно вышли из Соледара и заняли заранее подготовленные рубежи обороны.

"Вышли не хаотично, под прикрытием, максимально скрытно. Не было паники, не было никакого бегства, окружения или массового взятия в плен, чего хотелось врагу и они раздували об этом в своих Telegram-каналах. Там и дальше идут жестокие бои. В частности, за эти сутки 85 обстрелов было в районе Соледара и восемь боевых столкновений", - сказал Череватый.

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Он также отметил, что в целом Бахмутское направление остается одним из самых горячих, там постоянно идут бои, в районе таких населенных пунктов как Соледар, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка, Благодатное, Бахмут, Клещеевка.

"Наши силы обороны постоянно держат удар врага, который пытается наносить удары из всех видов артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации. 199 обстрелов на этом направлении он совершил за предыдущие сутки", - добавил Череватый.

Война в Украине - ситуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, 25 января стало известно, что украинские войска отошли от населенного пункта Соледар Донецкой области и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны вблизи города.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, российские захватчики в Соледаре понесли огромные потери, поскольку избрали неправильную тактику. Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что российские военные там "по сути, по своим телам наступают".

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что на Донетчине враг постоянно пытается сломать нашу оборону. По данным Минобороны, за прошедшие сутки оккупанты усилили давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Там РФ бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отрекается от своих планов.

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