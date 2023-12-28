В Европе и США растет производство оружия, поэтому постепенно чаша весов склоняется в пользу Украины.

Украину и ее западных партнеров ожидает "изнурительный" 2024 год в погоне за долгосрочной победой над Россией, но в целом ситуация будет постепенно становиться лучше для украинцев. Такое убеждение изданию Newsweek выразил постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

Издание отмечает, что в этом году Украина стала в определенной степени жертвой собственного успеха. Грандиозные победы в Харьковской и Херсонской областях осенью 2022 года породили надежду на быстрый и неизбежный крах российской армии. Но 2023 год подорвал этот энтузиазм, когда долгожданное летнее контрнаступление закончилось дорогостоящим провалом.

На этом фоне вновь усилились разговоры о необходимости мирных переговоров и территориальных уступок, а Путин укрепился в мысли, что может переждать готовность Запада поддерживать Украину. Но Кусти Салм убежден, что сдаваться рано.

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"Нам просто нужно продолжать тяжелую работу, чтобы убедить Путина в обратном. Он должен знать это наизусть. Мы больше и сильнее, у нас есть много других возможностей повлиять на него... Мир наблюдает, и в конце концов мир равняется на победителя", – отмечает представитель эстонского Минобороны.

Салм выразил убеждение, что время на самом деле играет на руку Украине. Ведь текущие проблемы с наращиванием производства оружия в Европе постепенно решаются.

"Мы на пути к достижению производственной мощности в 1 миллион снарядов в год как в Европе, так и в США, это факт. (...) Если вы будете производить больше, сроки доставки станут лучше, конкуренция возрастет, а цены станут более привлекательными, цепочки поставок станут шире, и проблема, в конце концов, будет решена", – говорит Салм и добавляет, что украинцам необходимо продержаться определенное время, пока Запад не расширит военное производство.

Представитель эстонского Минобороны замечает, что россияне не откажутся от дальнейших попыток захватить как можно больше украинской территории. Но теперь им будут мешать собственные же минные поля, которые они обустроили вдоль всего фронта в ожидании украинского контрнаступления.

Украине советуют идти на уступки и подписывать мир

Как писал УНИАН, накануне известный американский публицист и член редколлегии The New York Times Серж Шмеман опубликовал авторскую статью на страницах своего издания, в которой призвал Украину соглашаться на немедленный мир с потерей территорий. По его мнению, Украина не имеет перспектив выгнать российскую армию со своей территории, а потому стоит соглашаться на мир, чтобы не истощать страну дальше.

Одновременно издание Politico со ссылкой на информированные источники писало, что Запад втайне изменил стратегию поддержки Украины. Теперь полная победа и изгнание агрессора с украинской земли больше не ставится целью. Вместо этого Запад хочет дать Украине мощную переговорную позицию, чтобы искать компромисс с Россией на мирных переговорах.

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