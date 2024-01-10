Речь пойдет о безопасности, интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничестве в области РЭБ и дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с рабочим визитом в Литве. Об этом он сообщил в Telegram. Также президент отметил, что посетит Эстонию и Латвию.

"Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Впоследствии буду в Таллине и Риге, а сегодня – Вильнюс", - написал Зеленский.

Он отметил, что будет иметь переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сейма Литвы, встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Видео дня

"Безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки", - отметил президент Украины по вопросам, которые будут обсуждаться во время встреч.

Он подчеркнул, что от Украины выразит большую благодарность за бескомпромиссную поддержку нашей страны на протяжении всех 10 лет войны, а особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения.

Президент Литвы предупредил о войне между РФ и НАТО - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Российская Федерация может напасть на НАТО. Это станет реальностью, если Украина не выстоит.

По его словам, при благоприятном сценарии, Россия уже через пять лет будет представлять угрозу странам альянса.

В интервью каналу TV3 он отметил, что ни у кого нет окончательного ответа на вопрос, когда поведение России может измениться и когда она может повернуть свой взгляд в сторону НАТО. При этом добавил, что это во многом будет зависеть от сценария войны в Украине - если Кремль не достигнет своей цели в Украине, то не сможет воевать на других фронтах. Кроме того, политик указал, что нападение РФ на НАТО "могло бы произойти", если бы Запад отвернулся от Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: