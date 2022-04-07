Они "избрали" нового "мэра", который "уволил" законно избранного главу города, никакой юридической силы и правового смысла эти "решения" не имеют.

В Энергодаре российские оккупанты начали создавать фейковые органы власти.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"Сначала якобы собрались 34 члены общественного совета самоорганизации Энергодара" и избрали "главой администрации города" главного коллаборациониста Шевчика (депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Шевчик – УНИАН). Далее Шевчик собственным "приказом" единолично "уволил" законно избранного действующего мэра города Дмитрия Орлова, а заодно и всех руководителей и членов исполнительных органов городской власти", - рассказали в "Энергоатоме".

В сообщении компании отмечается, что никакой юридической силы и правового смысла эти "решения" не имеют.

"Единственный полезный смысл от "деяний" Шевчика – формализация коллаборантов и документирование их преступлений. Уверены: украинское правосудие медлить не будет", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Там также отметили, что результатов конкурсного отбора новых "руководителей" ждут с нетерпением. В "Энергоатоме" призвали сразу указывать фамилию, паспортные данные и адрес фактического проживания предателей и оккупантов – "чтобы судьям было легче, да и неравнодушным горожанам".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в родах на Запорожье оккупанты захватили и заминировали больницу.

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