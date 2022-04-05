В помещении больницы находятся раненые российские военные.

В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты захватили и заминировали районную больницу.

Об этом сообщили в Запорожская областной военной администрации (ОВА).

"Во временно оккупированном городе Пологи оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Медицинскому персоналу и пациентам запретили возвращаться в учреждение", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в помещении больницы остались раненые российские военные.

Также в ОВА сообщили, что оккупанты продолжают обстреливать мирные села и городки в Пологовском районе. Гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов оккупанты обстреливают едва ли не каждый день. Разрушениям подвергаются многие дома, магазины.

Как сообщал УНИАН, в захваченном Энергодаре ФСБ проводит жесткие допросы среди местного населения. А на фронте в Запорожской области нет существенных изменений. Попытки продвижения врага останавливаются местными подразделениями Сил обороны Украины. Россияне продолжают предпринимать попытки двигаться в сторону населенных пунктов Запорожье, Каменское и Гуляйполе. Однако успеха не имеют — линия фронта остается без существенных изменений.

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