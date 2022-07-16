В документе, который обсуждает Еврокомиссия, ничего не сказано о ювелирных изделиях.

В эмбарго ЕС на российское золото присутствует потенциальная лазейка. Документ, который сейчас обсуждает Еврокомиссия, не включает ограничений на ювелирные изделия. Москва может воспользоваться этим и продолжать продавать драгоценный металл.

Соответствующей информацией поделилось издание Politico со ссылкой на проект Еврокомиссии об эмбарго на золото.

Запрет охватывает импорт и передачу драгоценного металла, если он произведен в РФ или вывезен из России в Евросоюз и третьи страны. В приложении к документу сказано, что ограничения накладываются на золото в необработанном или полуфабрикатном виде, порошок, монеты, отходы и лом золота.

"В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить лазейки, которые помогут деньгам попасть в кремлевскую казну", — написали журналисты.

Напомним, после встречи G7 в конце июня США, Канада, Япония и Великобритания объявили об эмбарго на импорт российского золота. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, запрет лишит РФ дохода в размере около $19 миллиардов в год.

Еврокомиссия 15 июля официально предложила внести эмбарго на золото в седьмой пакет санкций против России. По данным Bloomberg, его должны принять в течение ближайших недель.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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