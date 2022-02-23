Дата внесения документа в парламент - 22 февраля 2022 года.

В Раду внесли проект постановления об обращении парламента к президенту Украины относительно объявления военного положения на территории Донецкой и Луганской областей.

Инициатор постановления - внефракционная народный депутат из Ивано-Франковской области Оксана Савчук.

Также этим же документом предлагается прекратить транспортное сообщение с РФ и закрыть госграницу с Беларусью и Россией.

Этот проект постановления нардеп внесла из-за военной агрессии РФ, признания ею независимости "ЛДНР", нарушения Россией принципов международного публичного права и действующих международных обязательств.

Россия признала независимость "ЛДНР": что известно

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин признал легитимность "ЛДНР". В тот же день глава страны-агрессора поручил ввести войска на оккупированный Донбасс.

По его словам, РФ признала "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

Ряд стран мира осудили решение РФ легитимизировать своих наемников, многие государства ввели санкции против причастных лиц.

В то же время в случае дальнейшего вторжения Россию ждет ужесточение санкций.

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