Рада получила проект постановления о введении военного положения в двух областях / фото REUTERS
В Раду внесли проект постановления об обращении парламента к президенту Украины относительно объявления военного положения на территории Донецкой и Луганской областей.
Инициатор постановления - внефракционная народный депутат из Ивано-Франковской области Оксана Савчук.
Также этим же документом предлагается прекратить транспортное сообщение с РФ и закрыть госграницу с Беларусью и Россией.
Этот проект постановления нардеп внесла из-за военной агрессии РФ, признания ею независимости "ЛДНР", нарушения Россией принципов международного публичного права и действующих международных обязательств.
Россия признала независимость "ЛДНР": что известно
- 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин признал легитимность "ЛДНР". В тот же день глава страны-агрессора поручил ввести войска на оккупированный Донбасс.
- По его словам, РФ признала "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.
- Ряд стран мира осудили решение РФ легитимизировать своих наемников, многие государства ввели санкции против причастных лиц.
- В то же время в случае дальнейшего вторжения Россию ждет ужесточение санкций.