Продолжается разбор завалов.

Российские оккупанты обстреляли Славянск, есть погибший и раненые.

"Еще один день, который начался с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, на месте работают все службы, продолжается разбор завалов.

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"Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит эти смерти и ранения. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Террористические атаки России против Украины - детали

Российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по Авдеевке в Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В воскресенье, 26 марта, российские оккупанты обстреляли часть территории Сумской и Черниговской областей Украины.

Вчера утром русские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск, один из снарядов попал в пятиэтажный жилой дом.

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