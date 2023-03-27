Российские оккупанты обстреляли Славянск, есть погибший и раненые.
"Еще один день, который начался с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента, на месте работают все службы, продолжается разбор завалов.
"Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит эти смерти и ранения. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии", - подчеркнул Зеленский.
Террористические атаки России против Украины - детали
Российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по Авдеевке в Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
В воскресенье, 26 марта, российские оккупанты обстреляли часть территории Сумской и Черниговской областей Украины.
Вчера утром русские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск, один из снарядов попал в пятиэтажный жилой дом.