Украинские воины отразили десятки атак со стороны россиян, отметили в Генштабе.

Силы обороны Украины с начала суток отразили 41 атаку российских оккупантов на четырех направлениях.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00 понедельника, 27 марта. "Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях", - отметили в Генштабе.

Вместе с тем на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Синьковка и Белогоровка, оккупанты из артиллерии обстреляли районы 12 населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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"На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Ивановского Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Григоровка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Майорск", - говорится в сообщении.

На Шахтерском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка и Времевка Донецкой области.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, обстрелял ряд населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областей, Антоновку и Херсон, а также нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре Берислава.

Ситуация на фронтах Украины - сегодня это стоит знать

Утром 27 марта Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил, что украинские воины за сутки на Купянском, Марьинском, Бахмутском и Авдеевском направлениях отразили более 60 вражеских атак.

Враг в Украине уже понес огромные потери. Потери россиян уже превышают 171 тысячу человек. Противник на украинской земле также потерял очень много различной техники, в частности, тысячи танков и боевых бронированных машин.

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