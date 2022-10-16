Во временно оккупированном российскими захватчиками Донецке раздался взрыв.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.
"Во временно оккупированном Донецке - хлопок и пожар в здании местной администрации. Вот до чего доводит "курение возле баллонов с газом". Местные поговаривают, что был еще один хлопок, меньший по размеру", - говорится в сообщении.
По данным оккупантов, прилетело в здание "администрации" в Ворошиловском районе, где заседают назначенные Россией гауляйтеры "ДНР". Оккупационная "власть" не сообщает о погибших или раненых.
В сети публикуют последствия "хлопка".
Война в Украине: ситуация на Донбассе
Сейчас идет наступление Сил обороны Украины на востоке и юге Украины. Так, пока известно, что в двух общинах Донецкой области от российских оккупантов освобождены 40 населенных пунктов.
По данным аналитиков ISW, Россия теряет способность наступать на Донбассе и боится контрнаступления ВСУ на Кременную.
В Офисе президента Украины считают, что России уже не нужны Донецкая и Луганская области, она готова отдать эти территории в обмен на "маленький клочок" украинской земли.
Напомним, что накануне вечером президент Владимир Зеленский заявил, что в последние дни продолжаются активные боевые действия на разных направлениях. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении.
Военный эксперт Олег Жданов рассказывал, как ВСУ будут освобождать Донецк и как должна происходить "зачистка" Донбасса.