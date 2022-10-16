В сети показали последствия инцидента.

Во временно оккупированном российскими захватчиками Донецке раздался взрыв.

Видео дня

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Во временно оккупированном Донецке - хлопок и пожар в здании местной администрации. Вот до чего доводит "курение возле баллонов с газом". Местные поговаривают, что был еще один хлопок, меньший по размеру", - говорится в сообщении.

По данным оккупантов, прилетело в здание "администрации" в Ворошиловском районе, где заседают назначенные Россией гауляйтеры "ДНР". Оккупационная "власть" не сообщает о погибших или раненых.

В сети публикуют последствия "хлопка".

Война в Украине: ситуация на Донбассе

Сейчас идет наступление Сил обороны Украины на востоке и юге Украины. Так, пока известно, что в двух общинах Донецкой области от российских оккупантов освобождены 40 населенных пунктов.

По данным аналитиков ISW, Россия теряет способность наступать на Донбассе и боится контрнаступления ВСУ на Кременную.

В Офисе президента Украины считают, что России уже не нужны Донецкая и Луганская области, она готова отдать эти территории в обмен на "маленький клочок" украинской земли.

Напомним, что накануне вечером президент Владимир Зеленский заявил, что в последние дни продолжаются активные боевые действия на разных направлениях. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении.

Военный эксперт Олег Жданов рассказывал, как ВСУ будут освобождать Донецк и как должна происходить "зачистка" Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: