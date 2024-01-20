Среди "гостей" был российский генерал-полковник Виктор Горемыкин.

На этой неделе в оккупированный Россией Донецк приезжали "интересные гости" из РФ, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его информации, в город прибыла комиссия из Минобороны РФ, чтобы проверить положение вещей на авдеевском направлении и проинспектировать 74-ю ОМСБр. Как добавил эксперт, комиссию возглавлял военный преступник, начальник Главного военно-политического управления, генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Напомню, что 74-я ОМСБр 41-й ОВА входила в состав ГВ "Центр" и была переброшена под Авдеевку вместе с 55-й ОМСБр в рамках операции наступления на город. Оперировали они в основном в южном секторе, в районе Водяного, но в последнее время в штурмовых действиях преимущественно там задействованы подразделения именно 55-й ОМСБр", - отметил обозреватель.

Он предполагает, что судя по всему, с 74-й у российских войск "что-то пошло не по плану": "Если пришлось вывозить аж целого горемыку из тёплого кабинета на Фрунзенской набережной. Интересно, а что случилось?".

Бои за Авдеевку - актуальное

Напомним, как сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона, россияне очень активизировали боевую авиацию на Авдеевском направлении и пытаются разбить украинские оборонительные позиции.

Также, по его словам, российские оккупанты значительно увеличили активность не только боевой авиации, но и количество штурмовых и наступательных действий, акцентируя свои действия на Авдеевском направлении.

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