Все подступы к Криворожскому району надежно защищены, для обороноспособности области сделано все возможное.

Российским захватчикам не удастся прорваться в Днепропетровскую область со стороны Кривого Рога, поскольку все подступы к Криворожскому району надежно защищены.

Об этом глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Сети появилась информация о том, что россияне готовятся к наступлению со стороны Кривого Рога. Хочу успокоить жителей города и приграничных населенных пунктов: благодаря усилиям ВСУ, а также областной, районной, городской военных администраций и органов местного самоуправления все подступы к Криворожскому району надежно защищены. Построены опорные пункты, фортификационные сооружения, вырыты десятки километров окопов. Так же, как и на всех остальных направлениях. Военные знают свое дело", - отметил он.

По словам председателя облсовета, в настоящее время область надежно укреплена, а органы местного самоуправления помогают военнослужащим.

"Для обороноспособности Днепропетровской области сделано все возможное. Херсонское, Харьковское, Донецкое, Запорожское направления - под контролем Вооруженных сил", - написал Лукашук.

Касательно оперативной ситуации в Днепропетровской области он сообщил, что к вечеру враг обстрелял Большую Костромку в Криворожском районе. Повреждений зданий не зафиксировано, пострадавших нет.

В других районах области день прошел без чрезвычайных ситуаций.

"Понимаю, что всем сейчас тяжело. Возможно, кому-то кажется, что эта война никогда не закончится. Впрочем враг того и хочет - чтобы украинцы сломались. Поэтому оккупанты своими обстрелами устраивают нам террор, пытаются посеять панику, "работают" на информационном фронте", - отметил Лукашук.

В то же время он призвал доверять ВСУ, сохранять спокойствие, помогать нашим защитникам и поддерживать друг друга.

Как сообщал УНИАН, накануне экс-советник министра внутренних дел Украины и главы Офиса президента Виктор Андрусив заявлял, что российская армия готова начать наступление в Херсонской области в ближайшее время.

По его словам, россияне уже перебросили на Херсонщину все свои десантные войска и будут пытаться вести наступление на Запорожье и Кривой Рог.

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