В случае задержания предателя после предоставления о нем соответствующей информации Вилкул обещает выплатить 50 тысяч гривен.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул обещает денежное вознаграждение за предоставление информации о шпионах и предателях, которые работают на Российскую Федерацию, собирают и передают информацию о Вооруженных силах Украины.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

Вилкул отметил, что некоторые граждане подло работают на российских оккупантов. "Они получают кровавые деньги, а за это сдают дислокацию и перемещение подразделений Вооруженных сил Украины. Сообщают о размещении складов, корректируют огонь оккупантов. Эти люди тоже ходят и живут рядом с нами. Хотя нет, это не люди. Это хуже врагов, это предатели", - заявил Вилкул.

Вместе с тем, он сообщил, что украинские спецслужбы активно работают по поиску этих преступников и находят их.

"Однако наиболее эффективной эта работа будет, если для этого мы объединимся все вместе. Мы делаем специальную горячую телефонную линию и электронный адрес, на которые вы сможете сообщить о коллаборантах и предателях", - заявил Вилкул.

В частности, информацию о таких людях можно предоставить по номеру телефона: 067-563-02-63 в любом из мессенджеров – Вайбер, Ватсап, Телеграм, Сигнал или направить письмо на электронную почту: krviddil.ssu@gmail.com

"Просьба – сообщать фамилию, имя и отчество человека, проявляющего заинтересованность к местам дислокации, перемещения, состава и принадлежности подразделений ВСУ, других составляющих сил безопасности и обороны, о тех, кто сдает оккупантам местоположение украинских военных или кто корректирует огонь по нашей территории. Если возможно, укажите номер телефона, адрес проживания и другие сведения, которые могут помочь установить таких лиц. Кроме того, необходимо предоставить подробное описание события или фактов. При наличии – добавьте фото и видео, указывающие, что человек помогает врагу", - заявил Вилкул.

Также он обещает выплачивать денежное вознаграждение в том случае, если после предоставления информации о шпионах, такие лица буду задержаны.

"Я гарантирую, что если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тысяч гривен. Если это будет подонок-агитатор за "русский мир" (только подчеркиваю – нужно подтверждение, лучше аудио- или видеофиксация) – 10 тысяч гривен. Такие люди, по сути, тоже являются вражескими агентами влияния", - заявил Вилкул.

Как сообщал УНИАН, недавно председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким пообещал платить по 100 долларов тем, кто будет предоставлять информацию о коллаборантах в Николаеве. Также он заявил, что для их выявления город планируют закрыть на несколько дней.