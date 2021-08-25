Один раненый находится в удовлетворительном состоянии, а второй - в тяжелом.

В День Независимости Украины, 24 августа, один украинский военный погиб, а еще двое получили ранения. Боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики обстреляли позиции украинских военных возле Новомихайловки и Причепиловки из стрелкового оружия

Кроме того, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", который пересекал линию разграничения.

Читайте такжеВ сторону оккупированного Донбасса запустили украинские флаги: враг пытался их сбить (фото)В результате обстрелов один украинский военный погиб, а еще двое получили ранения. Раненых срочно доставили в госпиталь. Состояние одного защитника – тяжелое, а другого – удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники давали адекватный ответ.

Как ранее сообщал УНИАН, один украинский боец погиб 23 августа в результате обстрела оккупантов на Донбассе. В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Автор: Анастасия Горбачева