В День Независимости Украины, 24 августа, один украинский военный погиб, а еще двое получили ранения. Боевики трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Боевики обстреляли позиции украинских военных возле Новомихайловки и Причепиловки из стрелкового оружия
Кроме того, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", который пересекал линию разграничения.
Читайте такжеВ сторону оккупированного Донбасса запустили украинские флаги: враг пытался их сбить (фото)В результате обстрелов один украинский военный погиб, а еще двое получили ранения. Раненых срочно доставили в госпиталь. Состояние одного защитника – тяжелое, а другого – удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники давали адекватный ответ.
Как ранее сообщал УНИАН, один украинский боец погиб 23 августа в результате обстрела оккупантов на Донбассе. В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.