Речь идет о сотнях погибших жителей Чернигова.

В сети появилось видео с кладбищем в Чернигове, на котором похоронены погибшие в результате российских обстрелов города.

На записи видно, что многие могилы не имеют табличек, значит установить личности похороненных там пока не удалось.

Ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что город уничтожен на 70% в результате боевых действий. "У нас город напоминает Бучу, а в некоторых районах он уже такой, как Мариуполь. Людей интересует, как им дожить до завтра", – отметил он.

Атрошенко также сообщал, что россияне пытались уничтожить все пути пересечения Десны в направлении Киева.

В конце марта мэр заявлял о четырех сотнях погибших горожан с начала российского вторжения.

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