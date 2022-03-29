В больницах города сейчас находится несколько сотен раненых.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что количество убитых оккупантами в городе может составлять уже до 400 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время телемарафона.

"У нас погибло уже более 350 человек в городе... Это не окончательные данные. У нас сейчас переназначен начальник областного управления здравоохранения. Я думаю, что эта цифра уже около 400", - сказал мэр.

Атрошенко также сообщил, что в больницах Чернигова сейчас находится около 400 раненых.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове беспрестанно продолжаются обстрелы. В частности, ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял город с Киевом.

Так российские войска превратили Чернигов в своего заложника, а местных жителей планировали "эвакуировать" в Курскую область.

В Чернигове россияне сознательно обстреливают мирных жителей. В городе отсутствует электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий.

Накануне появилось видео из Чернигова, который получил значительные повреждения в результате обстрелов со стороны российской армии.

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