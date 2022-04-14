До 17 апреля город планируют обеспечить электроэнергией.

В Буче уже восстановили водоснабжение, в ближайшие дни должны вернуть свет и газ в дома.

Об этом сообщают в Бучанском городском совете.

"Газовые коммуникации в Буче специалисты "Киевоблгаза" вместе с коммунальщиками и волонтерами чинили несколько дней подряд. Должным образом отремонтировали. Сейчас уже подали высокое давление и система выдержала. Теперь подают газ в микрорайоны", - рассказал Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Он отметил, что для проверки сетей газоснабжения нужно время, поэтому работы продолжаются.

В то же время компания ДТЭК планирует до 17 апреля обеспечить город светом. Сейчас электроэнергия по временной схеме есть в больнице, гуманитарном штабе, резервуарах чистой воды и пожарной части.

Ранее мэр Бучи рассказал, сколько домов разрушили российские оккупанты.

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