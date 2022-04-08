Президент подчеркнул, что в Мариуполе почти на каждой улице – то, что мир увидел в Буче и других городках Киевской области.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Бородянке еще больше жертв российских оккупантов, чем в Буче.

Об этом он заявил в своем видеообращении в конце 43-го дня войны.

"А начались работы еще и с разбора завалов в Бородянке. Там гораздо страшнее (чем в других освобожденных от оккупантов городах Киевской области). Еще больше жертв российских оккупантов. А что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные сделали в Мариуполе? Там почти на каждой улице – то, что мир увидел в Буче и других городах Киевской области после ухода российских войск. Такая же жестокость. Такие же страшные преступления", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в Бородянке достали 26 тел погибших мирных жителей.

"Самый разрушенный город Киевщины: по ней били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, "Ураганами" и "Смерчами". Доказательства военных преступлений РФ здесь на каждом шагу: под аптекой запрещена кассетная бомба, вдоль дороги - сожжена транспортная зарядная машина "Смерча", а под ней ракета, которая летит до 90 километров и несет смерть и руины", - отметила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, сейчас количество жертв среди гражданского населения будет трудно предсказать.

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