Супруги жили в квартире без воды, газа и света при температуре в 10-12 градусов.

Телеведущая и активистка Ульяна Пчелкина вместе с мужем провела почти две недели под российской оккупацией в Буче. Им удалось не только выжить в кошмарных условиях и уехать во Львов, но и организовать помощь другим людей с инвалидностью.

Об этом телеведущая рассказала в интервью НВ.

Ульян и ее муж Виталий жили в Буче. Супруги оба передвигаются на колесных креслах.

"Для меня все началось с того, что моя знакомая из Луцка позвонила по телефону и сказала: "Началась война". И сказала, чтобы я уезжала к ней. Я ответила, что мне нужно проснуться и подумать — это было где-то после пяти утра. Я разбудила мужа, сказала ему, что началась война, а потом мы услышали взрыв в районе аэродрома в Гостомеле — это где-то в 4,5 км от нашего дома. С тех пор уже тихо не было", - вспоминает Ульяна.

По ее словам, они сразу не уехали из города, потому что не могли представить, что в Буче такое может произойти, а потом город оказался отрезан. Российские оккупанты зашли в Бучу 27 февраля и начались ожесточенные бои. Супруги остались в своей квартире, потому что подвал не был обустроен для потребностей людей с инвалидностью.

"К тому же обычный подвал — это не бомбоубежище, а бежать к какому-то другому, когда ты пользуешься колесным креслом — не вариант. Также подумали, что если вдруг произойдет обрушение, то в квартире нас найдут быстрее, чем в заваленном подвале. Еще один фактор, заставивший нас оставаться дома — наша квартира полностью обустроена под наши нужды, там все доступно для нас, максимально комфортно и так выжить шансы выше", - объяснила телеведущая.

Супруги жили в квартире без воды, газа и света при температуре в 10-12 градусов, из-за чего приходилось постоянно тепло одеваться, но это не уберегло Виталия и он заболел.

"После 27 февраля у Виталика произошло воспаление мочевого пузыря — мы не смогли его полечить, это стало возможным уже после 9 марта, когда нам удалось выехать из Бучи в безопасное место", - рассказала Ульяна.

Выехать из Бучи 9 марта супругам помог сосед, который занимался волонтерством и помогал теробороне.

"Моим первым желанием было сесть в микроавтобус и ни о чем не думать, ни за что не отвечать. И плевать на то имущество, на ту машину после жизни в оккупации у тебя совсем другие ценности. Но потом я подумала: это лишние места, куда тоже могут сесть другие люди. Поэтому села за руль своего авто, Виталик — в микроавтобус. И туда, и в мой автомобиль сели другие люди, и мы поехали", - отметила Пчелкина.

Пока они ехали по городу, то российские военные катались на БТР-ах, вокруг - стреляли из автоматов в людей, в машины. По ее словам, она видела внутренние органы людей на дороге, расстрелянные авто, труп в одной из машин. В тот день официальная эвакуация была сорвана, но около 16:00 по трассе в направлении Киева начали выезжать гражданские авто, хотя для "зеленого" коридора был согласован другой маршрут.

Вся колонна двинулась через город Ворзель, затем через село Дмитровку, где располагались российские блокпосты. На всех блокпостах машину останавливали и обыскивали российские военные - искали видеорегистраторы, смотрели документы.

"Российский военный подошел ко мне и сказал: "Выйди". Я показала ему, что авто на ручном управлении, показала свое кресло колесное. Он перестал настаивать, чтобы я вышла, но проверил багажник и попросил дать ему телефоны. Пассажир, сидевший со мной в машине, спрятал мой телефон между сиденьями — я не успела все оттуда удалить, у меня были там некоторые чаты, и это могло бы не понравиться российским военным. Так что этот человек дал российскому военному свой телефон. Тот долго шарил в смартфоне, потом подошел еще один, они попросили показать им руки — искали, я так понимаю, татуировки", - вспоминает Пчелкина.

Супругам удалось добраться до Фастова через села и минное поле, потому что другой дороги не было. На следующий день пара уехала в Винницу, а оттуда во Львов, где находятся и сейчас. В квартире Пчелкиных российские военные все перерыли, но технику не трогали.

Ульяна рассказала, что уже 10 марта в братской могиле у церкви похоронили минимум 67 погибших. По ее мнению, в городе провели ротацию российских оккупантов, после чего ситуация ухудшилась.

"Вероятно, уже после ротации зашли буряты, которые начали делать что-то еще более жесткое: люди исчезали, их пытали, над ними издевались. Или просто бои стали не столь интенсивны и у них "появилось время". Моя же мама в то время находилась в Бабинцах в оккупации, и это село уцелело, потому что российские военные стреляли не по нему, а оттуда и только некоторые дома пострадали, пытали семью знакомых, но они живы", - поделилась активистка.

Во Львове Ульяна и Виталий Пчелкины активно помогают людям с инвалидностью

Резня в Буче - что известно

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многие погибших пытались сжечь.

Позже мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили 403 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, поэтому военные все еще находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них сейчас беременны.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

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