Сегодня в Броварском районе оккупанты застрелили офицера ГСЧС, который на велосипеде возвращался с дежурства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал полковник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Геннадий Герасимчук.
"В результате ведения боевых действий среди личного состава ГСЧС 17 человек погибли, 32 - травмированы, один человек находится в плену", - отметил он.
Герасимчук уточнил, что речь идет о спасателе, который осуществлял сопровождение автобусов эвакуационных колонн и которого российские оккупанты взяли в плен.
"Сегодня, к сожалению, наш офицер в Броварском районе, возвращаясь с дежурства на велосипеде, был насмерть застрелен российскими оккупантами", - рассказал представитель ГСЧС.
По его словам, на сегодняшний день на круглосуточном дежурстве находятся 14 тыс. человек из состава ГСЧС и 3 тыс. единиц техники.
Как сообщал УНИАН, оккупационные войска 10 марта захватили в плен спасателя Алексея Данченко, который сопровождал эвакуационную колонну из Гостомеля.