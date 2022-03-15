Всего в результате действий оккупантов погибло 17 спасателей, 32 - травмировано, одного оккупанты взяли в плен.

Сегодня в Броварском районе оккупанты застрелили офицера ГСЧС, который на велосипеде возвращался с дежурства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал полковник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Геннадий Герасимчук.

"В результате ведения боевых действий среди личного состава ГСЧС 17 человек погибли, 32 - травмированы, один человек находится в плену", - отметил он.

Герасимчук уточнил, что речь идет о спасателе, который осуществлял сопровождение автобусов эвакуационных колонн и которого российские оккупанты взяли в плен.

"Сегодня, к сожалению, наш офицер в Броварском районе, возвращаясь с дежурства на велосипеде, был насмерть застрелен российскими оккупантами", - рассказал представитель ГСЧС.

По его словам, на сегодняшний день на круглосуточном дежурстве находятся 14 тыс. человек из состава ГСЧС и 3 тыс. единиц техники.

Как сообщал УНИАН, оккупационные войска 10 марта захватили в плен спасателя Алексея Данченко, который сопровождал эвакуационную колонну из Гостомеля.

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