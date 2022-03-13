Один человек пострадал.

Утром враг совершил авиаудары по городу Баштанка Николаевской области.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате этого повреждены жилые дома по ул. Сазоненко. В одном из них находились люди. Целая семья испытала ужас от "освободительных действий русского мира". Женщина и дочь не травмировались, а вот отец оказался под завалами", - говорится в заметке.

Спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области деблокировали пострадавшего.

Бригадой скорой медицинской помощи мужчина был доставлен в медицинское учреждение.

Напомним, в Ивано-Франковске оккупанты снова били по аэропорту. Мэр города Руслан Марцинкив утверждает, что оккупанты бьют по Западной Украине с целью запугать население.

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