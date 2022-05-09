Летчик погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14.

В бою с российскими оккупантами 7 мая 2022 года погиб один из лучших летчиков Украины, бывший командир 10-й Сакской бригады морской авиации ВМСУ полковник Игорь Бедзай.

Об этом сообщает издание "Думская". Также эту информацию подтверждает директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

Беззай - уроженец Николаева, о котором еще при жизни ходили легенды, его называли примером преданности воинскому долгу.

Напомним, в 2014 году, после оккупации Крыма, 10-я бригада морской авиации стала единственным подразделением Вооруженных сил, которое сумело вывести из аннексированного полуострова свою боевую технику. Операция проводилась под руководством Бедзая.

Как отмечает Тарас Чмут, фактически благодаря лидерству Игоря Бедзая мы сохранили морскую авиацию.

Он рассказал, что летчик погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя. "Погиб в небе, которое любил и защищал", - пишет Чмут.

Как сообщал УНИАН, на днях в командуованнии Воздушных сил ВСУ рассказали, что на самом деле летчик "Призрак Киева", о котором в начале российского военного вторжения в Украину ходило немало легенд – это собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил, которые защищают небо столицы, внезапно появляясь там, где их не ждут.

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