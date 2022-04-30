Герой Украины Степан Тарабалка не "Призрак Киева" и он не сбил 40 самолетов, говорят в Командовании Воздушных сил.

Распространяемая информация о гибели "Призрака Киева", кем якобы был герой Украины Степан Тарабалка, не соответствует действительности.

Об этом вечером 30 апреля сообщили в службе связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ.

"В очередной раз просим украинское сообщество не пренебрегать элементарными правилами информационной гигиены, не выдавать желаемое за действительное, проверять источники информации перед тем, как ее распространять. Герой Украины Степан Тарабалка не "Призрак Киева" и он не сбил 40 самолетов. 13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка героически погиб в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В то же время в командовании отметили, что такой личности, как "Призрак Киева", не существует.

"Призрак Киева - это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это, скорее, собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут", - рассказали военные.

"Военные летчики пока не учатся за границей на F-16, как бы нам всем этого не хотелось. Ни одно официальное заявление по этому поводу не выходило в СМИ! Ну и напоследок, для особо креативных - американские бомбардировщики тоже не летают над Украиной! Сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации", - добавили в Командовании.

Кто такой "призрак Киева"

"Призрак Киева" - это городская легенда про украинского военного летчика-аса, который на Миг-29 Воздушных сил Украины в феврале 2022 года только за первые 30 часов от начала российского вторжения в боях за Киев якобы сбил шесть российских самолетов. Ни в одном источнике не было приведено ни подробностей, ни доказательств, однако образ героя-защитника получил широкое распространение в украинских СМИ.

В пятницу, 29 апреля, одна из самых влиятельных британских газет The Times опубликовала статью о легендарном столичном "Призраке". Издание назвало им майора Степана Тарабалку, погибшего в воздушном бою.

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