По словам президента, эта война демонстрирует, как много всего не хотели замечать в нашей стране, в наших людях, как много мир верил чужой пропаганде и российским мифам об Украине.

Если бы все в мире имели хотя бы 10% смелости, которую имеют украинцы, то никакой опасности для международного права не было бы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в конце 43-го дня войны.

"Эта война демонстрирует, как много всего не хотели замечать в нашем государстве, в наших людях, как много мир верил чужой пропаганде и российским мифам об Украине, а не тому, что есть на самом деле. Мы же всегда были такими, мы всегда были смелыми, самыми смелыми в мире, я в этом уверен. Потому что кто еще делал бы то, что делают украинцы? Кто еще имел столько смелости постоянно бороться против любых проявлений тирании, защищать свободу? На каждых выборах, в революциях и на войне, кто еще имел такую смелость бороться против всех сил России на земле, в воздухе и на море? Кто еще имел такую смелость идти голыми руками против российской бронетехники там, где россиянам временно удалось что-то там захватить? Кто еще имел такую смелость говорить, что лицемерие - это плохое оружие? И не просто говорить, а убеждать и возвращать миру честность. Кто еще имел такую смелость побудить крупнейшие глобальные компании забывать о бухгалтерии и вспоминать о морали? А всех политических лидеров, какими бы они ни были - учить хоть немного быть украинцами, хоть немного быть смелыми?" - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что на самом деле – это наш бренд, это – быть нами, быть украинцами – быть смелыми.

"Если бы все в мире имели хотя бы 10% смелости, которую имеем мы, украинцы, то вообще никакой опасности для международного права просто не было бы. Никакой опасности для свободы народов – не было бы. Будем распространять нашу смелость. Начнем специальную глобальную кампанию - будем обучать мир быть не просто немного, а на полную смелыми, как мы, как украинцы", - заявил президент.

Напомним, у Зеленского назвали прямые военные потери России за все время войны. РФ уже потеряла почти 13 млрд долларов, поделился глава Офиса президента.

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