Сейчас внешние обстоятельства в битве за Бахмут играют на руку обороняющейся стороне.

Из-за потепления обстановка на фронте в Украине стала более благоприятной для обороняющейся стороны – распутица препятствует передвижению тяжелой техники. Об этом сообщает британская разведка в своей ежедневной сводке по войне в Украине.

"Повышение температуры привело к грязным условиям, известным в украинском языке как "бездоріжжя", что ограничивает передвижение по пересеченной местности (ППМ). Трудности при ППМ обычно создают военное преимущество для обороняющихся сил", – отмечают британцы.

Как ожидается, в последующие недели температура воздуха будет расти, создавая больше грязи и еще больше затрудняя ППМ. Самые сложные условия в этом плане ожидаются к концу марта.

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"Это добавит дополнительных затруднений в проведении наземных операций и затруднит передвижение более тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по пересеченной местности в районе Бахмута", – констатирует британская разведка.

Ситуация вокруг Бахмута – последние новости

Согласно данным Генштаба ВСУ, Бахмут остается самой горячей точкой российско-украинской войны. Враг сосредотачивает усилия как на ведении городских боев, так и на дальнейших попытках окружить город.

Офицер ВСУ Александр Кравцов объяснил, что украинское командование использует оборону Бахмута, как возможность измотать противника и дождаться нового вооружения. При этом Бахмут закалил украинскую армию, в этой битве украинская оборона стала более опытной.

По словам президента Владимира Зеленского, для Украины важно отстоять Бахмут. Но за город не будут держаться "любой ценой".

"Будем воевать, пока это будет разумно", – считает президент.

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