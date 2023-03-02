По словам офицера, командование ВСУ также использует Бахмут, чтобы выиграть время.

Офицер ВСУ Александр Кравцов объяснил, почему военные уже несколько месяцев героически удерживают город-крепость Бахмут Донецкой области. По его словам, эту крепость украинские войска используют для того, чтобы вымотать противника и дождаться нового вооружения.

В эфире телеканала FREEДОМ он отметил, что, по его мнению, Константиновка была более уместной логистической целью для российских оккупационных войск. При этом захват Бахмута для РФ – это пиар.

"Константиновка открывает по карте всю эту Донецкую агломерацию – Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. А Бахмут стоит в стороне, и это для них – просто символ. Они за него давно боролись. И мне нравится, что в нашем обществе понимают, что Бахмут – это крепость, но мы не обязаны ради этой крепости все положить. Это крепость, которую Вооруженные силы Украины используют для того, чтобы противостоять, вымотать противника", – объяснил офицер ВСУ.

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По словам Кравцова, командование ВСУ также использует Бахмут, чтобы выиграть время. За эти месяцы обороны Бахмута Украина смогла получить новейшее вооружение, боеприпасы, и начала готовить новые штурмовые подразделения.

"Бахмут для Вооруженных сил Украины – выигрыш времени. И мне приятно слышать, что это не какая-то там для нас самая большая цель – удержать любой ценой. Мы удерживаем Бахмут, потому что в этом есть военный смысл", – отметил он.

Военный добавил, что для штурмов украинских позиций в районе Бахмута враг задействует наемников из ЧВК "Вагнер". Несмотря на это, ресурсов оккупантам все равно не хватает.

"Относительно регулярной армии. Она есть, не изменилась с января плюс-минус и применяется для того, чтобы в центре останавливать войска", – сказал Кравцов.

При этом военный подчеркнул, что Бахмут закалил украинскую армию. Украинская оборона, по его словам, стала более опытной.

Бои за Бахмут: последние новости об обороне города-крепости

Украинские военные уже более полугода удерживают оборону Бахмута Донецкой области. Вражеские войска обстреливают город из всего имеющегося вооружения. Инфраструктура Бахмута почти уничтожена. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что разрушение превышает 80%.

Начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба рассказал, что противник не оставляет попыток прорвать украинскую оборону в Бахмуте, однако успеха не имеет. У врага не хватает людей и профессиональных командиров, из-за этого оккупанты действуют преимущественно малыми группами.

Кроме того, в районе Бахмута несет огромные потери российская ЧВК "Вагнер", принадлежащая Евгению Пригожину. Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что ресурс этой ЧВК уже истощен. По его словам, в бой под Бахмутом бросили костяк "вагнеровцев", который ранее находился на второй линии фронта.

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