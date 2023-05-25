Бомбу обнаружили на территории села Калинино.

В селе Калинино Белгородской области нашли еще одну авиационную бомбу ФАБ-500.

Как пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, снаряд обнаружили 24 мая в 300 метрах от улицы Зеленая. Отметим, что это уже четвертая советская авиабомба, которую нашли на территории Белгородской области после инцидента с российским самолетом в апреле.

Канал опубликовал фотографию неразорвавшейся бомбы. Территорию рядом с найденной ФАБ оцепили, теперь ее должны обезвредить российские взрывотехники.

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Бомбы в Белгородской области: что известно

Напомним, что в апреле российский самолет Су-34 сбросил на Белгород бомбу. В Минобороны РФ тогда заявили о "нештатном сходе авиационного боеприпаса".

Бомба упала в центре города, в результает взрыва образовалась гигантская воронка, в домах выбило окна, а один из автомобилей забросило на крышу магазина. Сообщалось, что в результате бомбардировки пострадали трое человек.

Позже стало известно, что в городе нашли авиабомбу ФАБ-500, ушедшую под землю. Прежде чем упасть, она повредила дом, писали местные Telegram-каналы.

В начале мая сообщалось, что фугасную авиабомбу ФАБ-500 нашли в селе Головчино.

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