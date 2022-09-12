Оккупанты не успевали собирать вещи и воровали машины у горожан.

Дители Балаклеи лично видели, как убегали оккупанты. В танки россияне залезали по 50 человек.

Об этом рассказала местная жительница Анна Горбель в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сначала ВСУ освободили Юго - Западный район Балаклеи - Лагеря, и оккупанты, как серая туча бежали оттуда. Подъехал танк и 50 солдат забрались на тот танк, приехала скорая помощь, и российские солдаты забрались в машину. Они просто убегали, их снесло словно ветром. Они не успевали собирать вещи и забирали у людей машины", - вспоминает Горбель.

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Женщина добавила, что во время оккупации Балаклеи, российские захватчики брали в плен гражданских.

"Они допрашивали людей и заставляли сотрудничать с ними. Учительницу с мужем и дочерью взяли в плен и вербовали, чтобы она сотрудничала с ними. Людей обыскивали на блокпостах и наказывали за патриотические татуировки. Молодого врача убили, когда он возвращался с работы", - сказала Горбель.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

За минувшие сутки ВСУ вытеснили оккупантов из более 20 населенных пунктов. Там продолжаются стабилизационные мероприятия и взятие их под полный контроль.

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