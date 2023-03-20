Ювелирную работу проделали операторы дронов К-2.

Дрон подразделения к-2 эффектно снял минный шлагбаум, сбросив на него боеприпас.

Как сообщает пресс-служба подразделения, воины-аэроразведчики зафиксировали вражеский минный шлагбаум с воздуха, а боеприпас быстро и эффектно избавился от него.

На коротком видео видно, что вражеские мины мощно детонируют после сброса боеприпаса на них. Воины отмечают, что этому короткому ролику предшествовала долгая подготовка.

Видео дня

"Дроны в нашем батальоне это не только аэроразведка и корректировка, а также сброс боеприпасов, дистанционное минирование, устранение минных препятствий и выполнение других задач. Поэтому дронов на современной войне многовато не бывает. А наши пилоты умеют выполнять задачи любой сложности, а главное - делать смерть врагам", - говорится в сообщении.

Война в Украине: последние новости

Россия продолжает пытаться наступать на пяти направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. При этом эпицентром боевых действий остается Бахмут.

За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 700 российских захватчиков. Кроме того, Силы обороны Украины поразили четыре российских ЗРК и нанесли ряд ударов по местам сосредоточения личного состава России.

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