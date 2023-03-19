В кадре видно, как зенитная ракета ВСУ сбивает вражескую "птичку".

Оккупанты случайно "засветили" момент уничтожения собственного вертолета Ка-52, который удачно ликвидировали на фронте украинские военные.

Соответствующее видео стало распространяться в украинских социальных сетях. Как отметил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, в кадре видно, как зенитная ракета ВСУ поражает ударный вертолет-разведчик Ка-52 ВКС РФ.

Отметим, что на такие яркие "спецэффекты" в исполнении ВСУ можно смотреть вечно.

Видео дня

Пока Генштаб не подтвердил информацию о ликвидации вражеского вертолета.

ВСУ ликвидировали немало техники оккупантов на 19 марта

Напомним, что за минувшие сутки и в течение текущего дня украинские военные уничтожили немало вражеской техники.

В рамках своей вечерней сводки Генштаб сообщил о ликвидации двух вражеских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Также ВСУ ударили по шести районам скопления живой силы и техники врага.

Кроме этого, пограничникам в Луганской области удалось "отминусовать" российский БПЛА DJI Mavic 2 Enterprise. Оккупанты не смогли его удачно применить на фронте.

Также за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 21 танк, 23 боевых бронированных машин, 8 артсистем, 1 РСЗО, 3 средства ПВО и еще ряд техники.

Вас также могут заинтересовать новости: