В 2014 году супруги принимали участие в проведении так называемого референдума о признании государственной самостоятельности "ДНР".

В Бахмуте Донецкой области арестовали супругов, которые передавали оккупантам информацию о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года супруги из г. Бахмут в качестве членов "участковой избирательной комиссии" принимали активное участие в организации и проведении на территории города так называемого референдума о признании государственной самостоятельности "ДНР".

Кроме того, в апреле 2022 года один из супругов, пользуясь полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины, стал еще активнее призывать "русский мир" на Донбасс. Женщина отправляла представителю силового ведомства государства-агрессора через мессенджер Telegram видео и текстовые сообщения о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ на отдельном участке территории области.

"Полученная от подозреваемой информация использовалась рашистами во время военной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

В отношении двух граждан Украины 46 и 53 лет, которые обоснованно подозреваются в государственной измене, содеянной в условиях военного положения, и в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111 УК Украины), применена мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

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