Неуверенность мирового сообщества повлияла на решение Кремля перейти к полномасштабной войне.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение оккупировать Украину свидетельствует, что Россия никогда о диалоге не думала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в рамках саммита "Крымской платформы".

"Во-первых, "после войны" не наступило. Это надо всем понимать. Сейчас у нас война. Во-вторых, все так происходит, что о переговорах и речи быть не может. В-третьих, нарративы, которые пускает Россия, что Украина "не хочет мира", звучат, мягко говоря, смешно", - сказал он.

Президент напомнил, что война ведется исключительно на территории Украины.

"К нам пришли и убивают исключительно граждан Украины. И граждане Украины, исключительно защищаясь, борются за свою жизнь, а Россия ежедневными атаками, прорывами и наступлениями или потом отступлениями сопровождает это все кровавыми убийствами и насилием, говорит всем нам, что они никакие переговоры не видят, кроме таких. А мы объясняем, что все, что они сделали, свидетельствует о том, что они вообще ни о каком диалоге не думают и никогда не думали. Они приняли решение оккупировать нашу страну", - заявил Зеленский.

"Это как в 2014 году. Они приняли это решение, и хорошенько им по роже мир не дал, - ну не дал, - они пошли дальше. А мы им по роже даем", - сказал Зеленский.

Ранее аналитики американского Института изучения войны заявили, что президент РФ Владимир Путин не изменил планов оккупировать всю Украину.

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