Правоохранители начали производство и пытаются зафиксировать преступление.

Стало известно о погибшем и многих раненых во временно оккупированном городе Новая Каховка (Левобережье Херсонщины), по которому российский самолет 15 сентября выпустил бомбу.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, сейчас по факту трагедии начато расследование.

"По результатам мониторинга и изучения информации в медиа, при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что совмещено с умышленным убийством - ч. 2 ст. 438 УК Украины", - рассказали в ведомстве.

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По данным следствия, 15 сентября около 09:20 российские военные нанесли удар, вероятно управляемыми авиабомбами по временно оккупированному городу Новая Каховка Херсонской области.

"Предварительно, одно гражданское лицо погибло, по меньшей мере 12 человек травмированы", - отметили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители принимают все возможные меры для документирования преступления.

По некоторым данным, в Новую Каховку вражеская авиабомба, вероятно, прилетела из района Крестовки на Левобережье Херсонщины.

Атака оккупантов на Новую Каховку - детали

15 сентября армия РФ выпустила управляемую авиабомбу на жилой квартал временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области. Под обстрел попал жилой район "Сокол".

В Силах обороны юга Украины говорят, что российский самолет, пытаясь нанести очередной авиационный удар по Бериславщине, из-за собственной неуклюжести выпустил управляемую авиабомбу по Новой Каховке. Вследствие этого, КАБ-500 попала в жилой район. по данным ВСУ, это не первый раз российская авиация наносит удары по незапланированным оккупантами местам. Например, пилоты РФ случайно "потеряли" авиабомбы в центре российского Белгорода.

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