КАБ-500 попала в жилой район, повреждены несколько многоквартирных домов, есть жертвы.

Украинские защитники прокомментировали удар россиян по временно оккупированной Новой Каховке.

"Пытаясь нанести очередной авиационный удар по Бериславщине, оккупанты в очередной раз продемонстрировали свою неуклюжесть и выпустили управляемую авиабомбу по временно оккупированной Новой Каховке. КАБ-500 попала в жилой район, в результате чего повреждены несколько многоквартирных домов, есть жертвы среди местного населения", - заявила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что уже не впервые вражеская авиация создает угрозу мирному населению, даже в самой России. Украинские защитники напомнили об авиабомбах, которые российские пилоты случайно "потеряли" прямо в центре Белгорода (РФ).

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"Вот и сейчас, опомнившись от такой бездарной работы, пытаются переложить ответственность на Силы обороны Украины", - подчеркивают в пресс-службе.

Также в Силах обороны обнародовали соответствующие фото.

Удар РФ по Херсонщине

Как сообщал УНИАН, российская армия выпустила управляемую авиабомбу на жилой квартал временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области. Под обстрел попал жилой район "Сокол". По словам местных жителей, во время трагедии они видели в небе российский самолет.

Российские оккупанты не имеют достаточно резервов, чтобы ощутимо усилиться на Херсонском направлении, но они проводят переформатирование подразделений, чтобы усилить оборону.

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