К счастью, удалось избежать жертв, но есть раненые.

В ночь на 12 июля российские оккупанты обстреляли территорию Николаевской области. В частности, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Утром, 12 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома. В результате обстрелов 4 человека ранены, предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", - отметил Ким.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций опубликовали первые кадры с мест ракетных ударов по Николаеву.

По его словам, вечером 11 июля и утром 12 июля россияне накрыли огнем Баштанский район. Обстрелы зафиксированы в Широковский общине. Попадания были подавляющего за пределами населенных пунктов и по открытым территориям. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ким добавил, что вчера, 11 июля, в 16:30 в результате обстрелов пгт Первомайское претерпело повреждений частное сельское хозяйство, сельхозтехника, жилой дом. Пострадавших нет.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска и тяжелых боев за Северодонецк оккупанты взяли якобы "оперативную паузу".

Российские войска хотят установить окончательный контроль над Луганщиной и окружить ВСУ в Донецкой области. Однако, как отметил глава Луганской ОВА, сейчас попытки "дожать" область у противника безуспешные.

В то же время враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам украинских городов. Тогда как ВСУ в течение последних нескольких дней атаковали по словам советника главы АП Алексея Арестовича, около 30 целей - складов с боеприпасами оккупантов на востоке и юге.

По состоянию на 11 июля в боях с ВСУ уничтожено уже 37 400 оккупантов и тысячи единиц техники.

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