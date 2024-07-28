Из пяти аэродромов, которые они используют, два пока фактически остаются без самолетов.

Спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что будущая тактика российских захватчиков в Азово-Черноморском регионе выглядит "печальной", в частности, на ней отразится усиление воздушной составляющей ВСУ.

Он также напомнил, что боеспособные боевые единицы ЧФ РФ уже выведены противником из Крыма в Новороссийск, где почти нет места у причального фронта. Если бы оно было, по мнению Плетенчука, оккупанты уже вывели бы туда другие свои корабли. Спикер пояснил, что, кроме места у причала, нужно еще определенное пространство для маневрирования, а это "не просто".

По его мнению, выбор тактики у врага, по состоянию на сейчас, не такой уж и большой. Сейчас она сведена к присутствию в море подводных лодок противника - единиц, которые сложнее обнаружить и уничтожить. Также тактика россиян сконцентрирована на увеличении применения авиационной компоненты, применении комплексов "Искандер-М" и тому подобное. Оккупанты, как добавил Плетенчук, все время ищут способ противодействовать ВСУ.

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"Фактически в Азово-Черноморском регионе осталась одна локация, где они находятся - это Новороссийск. Фактически они выходят из этой базы крайне редко и на непродолжительное время. Поэтому в своих действиях, их планировании они очень ограничены", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что ему самому интересно, какую именно тактику в будущем выберут российские захватчики в море. В частности, в контексте с тем, что СБУ недавно сделали заявление об увеличении мощности и дальности поражения украинских морских дронов.

"По состоянию на сейчас перспективы у них не самые лучшие. Когда усилится еще и воздушная компонента ВСУ, "новые перспективы" открываются еще и для воздушной составляющей ЧФ РФ. И в этом контексте интересен тот факт, что из пяти аэродромов, которые они используют, два сейчас фактически остаются без самолетов...", - рассказал Плетенчук.

Война в Украине - российский флот

Как сообщал УНИАН, часть ЧФ России все еще остается в Крыму, потому что в военной морской базе в Новороссийске, куда уже отбыли почти все боевые единицы противника, не хватает места. По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, почти все корабли ЧФ РФ находятся на указанной базе РФ, но определенные единицы остаются во временно оккупированном Крыму - это вспомогательный флот, в основном, или единицы, которые не были готовы к переходам и находятся в ремонте.

Плетенчук рассказал, что россияне хвастаются возможностями своего военно-морского флота, хотя не имеют активного производства кораблей.

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