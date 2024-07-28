При этом Черноморский флот без корабля первого ранга теперь технически считается флотилией.

Представитель Военно-Морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне хвастаются возможностями своего военно-морского флота, хотя не имеют активного производства кораблей.

В эфире "Эспрессо" он отметил, что у оккупантов из четырех флотов и Каспийской флотилии чисто технически осталось три флота и две флотилии, ведь Черноморский - без корабля первого ранга - технически считается флотилией.

"Государственный заказ они якобы делают, насколько его выполняют и с каким отставанием - это уже другой вопрос. Один из двух атомных крейсеров, который у них является флагманом военно-морского флота так называемой Российской Федерации, они одинакового проекта. Один собирались списывать еще в том году, а второй 25 лет подряд находится в ремонте, примерно в таком состоянии, как "Адмирал Кузнецов". Если помните у них есть такой авианесущий крейсер, который они украли, кстати, в 90-е у нас, так же зашел после своего турне и там в принципе и остается. Поэтому нет перспектив, нет развития - это главное", - пояснил Плетенчук.

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Представитель ВМС отметил, что Румыния не называет себя сверхдержавой, но при этом открыто строит корабли. То же самое можно сказать и о Шотландии.

"А здесь есть много пафоса. Кстати, они в этом году обращали на это внимание и российский диктатор тоже обещал им ввести в строй чуть ли не два десятка тех кораблей, но у них так принято - много говорить", - подытожил он.

Российский флот - последние новости

Ранее УНИАН писал, что 15 июля украинский Крым покинул последний сторожевой корабль Черноморского флота РФ.

"Под вечер он зашел в пункт базирования в Новороссийске... Это почти рекордные темпы переброски корабля с одной базы на другую - в море задерживаться они желания никакого не имели", - рассказал Плетенчук.

Недавно Силам обороны удалось уничтожить в порту "Кавказ" третий паром РФ - "Славянин", который агрессор использовал для обеспечения военной логистики - после этого в Азовском море исчезли все российские корабли.

Часть Черноморского флота России все еще остается в Крыму, потому что в военной морской базе в Новороссийске, куда уже отбыли почти все боевые единицы противника, не хватает места - проблема нехватки причального фронта у россиян началась еще в 1990 годы.

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