Ситуация в Азово-Черноморском бассейне остается неизменной на протяжении длительного времени.

Ракеты морского базирования "Калибр", которые РФ использует против Украины, уже не так эффективны, как были в начале полномасштабного вторжения, поэтому враг их использует комплексно. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, ситуация в Азово-Черноморском бассейне остается неизменной в течение длительного времени. В частности, в Азовском море сейчас нет боевых кораблей РФ, а в Черном - это или полное отсутствие боевых единиц врага, или присутствие подводной лодки.

"Сейчас в Черном море находится подводная лодка - носитель крылатых ракет. Считаем ее снаряженной - она может иметь до четырех ракет "Калибр" на борту. Поэтому советуем не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Но применение этих ракет обычно происходит комплексно", - рассказал Плетенчук. Видео дня

В то же время по его словам, эффективность этого оружия уже вызывает "некоторые вопросы". Военный уточнил, что ВСУ за период полномасштабного вторжения уже изучили это оружие и имеют соответствующие способы успешного противодействия. В частности, когда враг применяет "Калибры" как отдельный вид вооружения, показатель сбития этих ракет иногда достигает 100%.

"Враг их применяет обычно в комбинированных атаках для того, чтобы нагрузить ПВО ВСУ. Эта ракета опасна - там боевая часть 450 кг", - уточнил спикер.

Как добавил представитель ВМС ВСУ, что касается Средиземного моря, то технически Украина - в зоне поражения кораблей, которые находятся в Средиземноморье. Однако нанести оттуда удары враг вряд ли решится, потому что тогда его ракеты должны преодолеть воздушное пространство стран НАТО.

В таком случае, по мнению Плетенчука, могут иметь место соответствующие выводы и реакция со стороны представителей Альянса. Однако, как отметил спикер, учитывать этот фактор надо, кроме прочего, это важный геополитический фактор, который влияет на принятие соответствующих решений, в том числе партнеров Украины.

Ситуация в Азовском море - последние новости

Напомним, недавно Силам обороны удалось уничтожить в порту "Кавказ" третий паром РФ - "Славянин", который агрессор использовал для обеспечения военной логистики - после этого в Азовском море исчезли российские корабли.

По словам спикера Военно-морских сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука, в Азовском море сейчас не фиксируется пребывание российских военных кораблей. Ранее они могли базироваться в Азове или периодически заходить, например, в Темрюк, или периодически находиться в Таганрогском заливе.

По мнению эксперта, вызвано это, в первую очередь, повреждением железнодорожного парома.

Вас также могут заинтересовать новости: