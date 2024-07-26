По мнению военного, после распада Советского Союза Москва решила сэкономить деньги на переносе соответствующей инфраструктуры в Новороссийск.

Часть Черноморского флота России все еще остается в Крыму, потому что в военной морской базе в Новороссийске, куда уже отбыли почти все боевые единицы противника, не хватает места - проблема нехватки причального фронта у россиян началась еще в 1990 годы.

Об этом представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона. По его словам, сейчас почти все корабли ЧФ РФ находятся в Новороссийске, где уже нет места у причалов. Определенные единицы остаются во временно оккупированном Крыму - это вспомогательный флот, в основном, или единицы, которые не были готовы к переходам и находятся в ремонте.

"Остальные единицы, которые на что-то способны, находятся в пункте базирования "Новороссийск", - сказал Плетенчук.

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Он уточнил, функционирование флота состоит не только из работы боевых единиц, но и из их обеспечения, которое выполняют буксиры, поисково-спасательные суда, танкеры и тому подобное. Все эти суда также входят в состав ЧФ РФ, но не имеют вооружения, которое позволяет вести непосредственно боевые действия. Сейчас их не перегоняют в Новороссийск, потому что там не хватает причального фронта.

"Их просто негде ставить... Эта база (Новороссийск - УНИАН) не была рассчитана на то, чтобы стать основной. На самом деле это одна из основных причин, по которым Россия еще в 1990-е начала играть в геополитические игры с Украиной по Крыму", - считает спикер.

Он рассказал, что россияне тогда посчитали, что перебазировать крымскую инфраструктуру в Новороссийск, где находится их военная база, будет очень дорого и очень долго.

"Поэтому они сделали ставку на эти свои гибридные технологии и остались в Крыму. Потому что построить такую инфраструктуру в Новороссийске - это десятки лет и миллиарды долларов. Тогда у них таких возможностей... А теперь они возвращаются к той же ситуации, когда вынуждены начинать, если не с нуля, то хотя бы с того, что они там имеют", - сказал военный.

Он добавил, что военная морская инфраструктура - это не только причальный фронт, где надо ставить корабли, или нефтехранилища, где хранится топливо.

"Нет, это гораздо больше. Это семьи военных моряков, которые должны где-то жить, их дети, которым есть где учиться...", - уточнил Плетенчук.

По его словам, сейчас в акватории Черного моря на дежурстве находится одна подводная лодка РФ - проекта "Варшавянка", в снаряжении которой может быть четыре ракеты "Калибр". В Азовском море, по данным спикера, нет ни одного российского корабля - уход их произошел после поражения в российском порту "Кавказ" парома "Славянин" и уничтожения в Ейске состава дронов вместе с преподавателями, которые учили ими управлять.

Справочно: После распада Советского Союза военно-морская база в Севастополе перешла под юрисдикцию Объединенных вооруженных сил Содружества Независимых Государств, а впоследствии регулировалась отдельным договором между РФ и Украиной. В 1997 году был подписан Договор о разделе Черноморского флота, который позволил выделенным Россией кораблям оставаться на территории Украины до 2017 года, деля Севастопольскую бухту с кораблями ВМС Украины. Россия выплачивала Украине ежегодную арендную плату за использование базы до 2014 года.

Также говорится, что в 1997 году Россия и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, которым обязались уважать территориальную целостность друг друга, а в 2003 году - договор о российско-украинской государственной границе. Согласно установленной договором линии прохождения границы, Крым отнесен к территории Украины, но в 2014 году РФ аннексировала полуостров.

Уничтожение российского флота

Как сообщал УНИАН, недавно Силам обороны удалось уничтожить в порту "Кавказ" третий паром РФ - "Славянин", который агрессор использовал для обеспечения военной логистики - после этого в Азовском море исчезли все российские корабли.

По данным спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, с этим связано то, что в Азовском море сейчас не фиксируется пребывание российских военных кораблей. По его мнению, они решили покинуть акваторию Азовского моря, в первую очередь, из-за повреждения железнодорожного парома. Он уточнил, что именно на паромные перевозки у противника приходилось три четверти военной логистики, потому что Крымский мост они для этого фактически не рискуют использовать. Поэтому, по словам Плетенчука, "Славянин" в качестве элемента логистики был очень важным для оккупантов.

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