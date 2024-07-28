По словам Богдана Долинце, сейчас россияне не могут сами строить самолеты, а их ремонт затруднен.

Более эффективным в борьбе с авиацией российских оккупантов является уничтожение непосредственно самолетов, чем взлетных полос врага. Об этом в эфире Киев24 сказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

По его словам, сейчас россияне не могут сами строить самолеты, а их ремонт является затрудненным.

"Потому что даже поврежденный самолет, как правило, он выведен от нескольких месяцев, это при легких повреждениях, до нескольких лет, при более серьезных повреждениях. В случае сложных повреждений этот самолет дешевле списать, чем ремонтировать. А производственных мощностей делать тяжелые бомбардировщики на сегодняшний день Российская Федерация не имеет, то есть в случае уничтожения большей части самолетов российская авиация останется фактически без стратегической авиации", - пояснил аналитик. Видео дня

При этом он уточнил, что военные аэродромы РФ - это "достаточно живучая инфраструктура", ведь построены таким образом, что даже после поражения каких-то критических объектов есть возможность от нескольких дней до нескольких недель либо восстановить их работу, либо развернуть необходимые мобильные комплексы, "которые позволяют компенсировать утраченную инфраструктуру".

"То есть подъезжает соответствующий генератор, он включается, он там в течение определенного времени, конечно, не на 100% мощности, но при определенной мощности может обеспечить работу дальше этого аэродрома", - резюмировал Долинце.

Уничтожение самолетов РФ - последние новости

В воскресенье, 28 июля, стало известно, что ВСУ уничтожили истребитель Су-30СМ и могли повредить еще один самолет. Исследователи опубликовали спутниковые снимки, на которых видны последствия ударов.

По состоянию на 23 июля на аэродроме "Саки" базировались девять самолетов Су-24, еще пять Су-30СМ, три Су-30СМ2 из которых один не рабочий и еще один Су-30.

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