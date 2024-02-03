Разведчики совершили сложную операцию на рейде озера Донузлав, подчеркнул президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды военнослужащим Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые проявили особое мужество во время выполнения специальных боевых задач, в частности, уничтожения российского ракетного катера "Ивановец".

Как сообщает Офис главы государства, встреча с разведчиками состоялась в Мариинском дворце. Глава государства отметил, что рад возможности лично поблагодарить их, а также всех воинов ГУР. "Многое сделано вами, многое сделано воинами ГУР и на земле, и на море. Россия действительно испытывает боль от ваших действий, от действий ваших товарищей, и это важно, чтобы российские виновники этой войны теряли ежедневно от нее", – подчеркнул Зеленский.

Он особо отметил успех воинов ГУР на море, а именно – поражение российского ракетного корабля "Ивановец". "Сложная операция на рейде озера Донузлав – шесть прямых попаданий морских дронов в корпус "Ивановца". Это было действительно сильно. И я благодарю вас за эту силу", – добавил президент.

Зеленский выразил убеждение, что вся Украина гордится военнослужащими ГУР, которые выполняют задачи такой сложности.

"Честь, что вы у нас есть. Наша задача – беречь, поддерживать вас. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы бережете жизнь всех, рискуя вашей", – сказал он. Присутствующие также почтили минутой молчания память всех героев войны, отдавших свои жизни ради Украины. Глава государства вручил военным ГУР Минобороны ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, ордена "За мужество" III степени.

Украинские воины уничтожили ракетный катер "Ивановец" - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля Главное управление разведки осуществило спецоперацию, в результате которой вблизи временно оккупированного Крыма был потоплен российский ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Его атаковали морскими дронами. Операцию совершили воины спецподразделения Group 13 ГУР. Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением - "Ивановец" дал крен на корму и затонул.

Издание Defense Express опубликовало материал об операции, в котором отмечалось, что российский катер атаковали минимум шесть беспилотников. По его данным, они "стаей "загрызли" ракетный катер "Ивановец", последовательно минимум дважды поразив его в корму, а потом минимум тремя ударами – в борт".

В ГУР сообщили, что стоимость уничтоженного во время операции катера составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов. Кроме того, РФ могла потерять немало моряков – на катере было 40 членов экипажа. На месте затопления продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее совместными усилиями СБУ и ВМС ВСУ был поврежден малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум". Как известно, "бавовна" во временно оккупированном Крыму происходит регулярно. Под прицелом военные объекты российских оккупационных войск.

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