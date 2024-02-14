Сам корабль ушел под воду и восстановлению не подлежит, говорят в разведке.

Большинство членов экипажа большого десантного корабля "Цезарь Куников", затонувшего сегодня утром в районе Алупки, погибли. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии NV.

"Конкретных цифр пока нет, но по имеющейся информации большинство экипажа погибло", — сказал он.

Для справки. Штатная численность экипажа корабля "Цезарь Куников" составляет 87 человек.

Видео дня

По словам Юсова, корабль затонул и восстановлению уже не подлежит. Также представитель ГУР сообщил, что, по данным украинской разведки, в момент атаки на борту БДК находился груз боеприпасов.

Уничтожение БДК "Цезарь Куников"

Как писал УНИАН, рано утром 14 февраля жителей оккупированной Алупки на юге Крыма разбудили взрывы и стрельба в море недалеко от берега. Также в море виднелся столб дыма.

Вскоре после этих сообщений украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что возле крымского побережья морские дроны Главного управления разведки подбили большой десантный корабль "Цезарь Куников" из состава Черноморского флота РФ. В результате атаки он затонул.

Затем появилось уже и видео, снятое непосредственно морскими беспилотниками. На опубликованных кадрах запечатлены маневры морских дронов, приближающихся к российскому кораблю, а также показан процесс постепенного затопления корабля.

В Кремле комментировать потерю еще одного корабля отказались, а российские военблогеры утверждали, что экипаж после атаки якобы спасли.

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