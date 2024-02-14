Местные жители показали видео, на котором видно, как что-то горит в море.

В районе поселка Симеиз Ялтинского района временно оккупированного Крыма местные жители слышали пулеметные очереди.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", в море около 7 утра прозвучали взрывы, однако пусков ракет не было. По словам одного из подписчиков, был атакован российский корабль.

"Подписчик утверждает, что после взрывов БДК (большой десантный корабль, - УНИАН) утонул. Информация требует подтверждения", - указывается в сообщении.

Видео дня

Там призывали подписчиков из Симеиза, Мисхора, Кацивели, Гаспры и Алупки посмотреть, что происходит в море и сообщить.

Впоследствии появилось нечеткое видео, на котором видно, как в море что-то горит.

При этом Минобороны РФ сообщает об уничтожении шести украинских БПЛА над Черным морем.

Позже стало известно об очередных взрывах в море. Жители поселка Кацивели почувствовали сильную ударную волну. Вероятно, взрывается боекомплект пораженного корабля. Для спасения тонущего судна подошел еще один корабль, также видна неподалеку подлодка.

Война в Украине - уничтожение российского флота

Как ранее сообщал УНИАН, общие потери России в войне включают уже 24 корабля/катера и одну подводную лодку. Издание Bild в начале февраля подсчитало, что украинской стороне удалось потопить пятую часть российского Черноморского флота.

Пресс-секретарь Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия может только двумя способами сохранить корабли своего Черноморского флота - либо вывести их из акватории Азово-Черноморского региона, либо самостоятельно затопить.

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